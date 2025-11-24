Жена Брюса Уиллиса отдаст мозг актера после его смерти для научных исследований

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scoutlaruewillis

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, что после смерти мужа отдаст его мозг для научных исследований, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The WP Times.

Она назвала передачу мозга Уиллиса "эмоционально трудным, но научно важным" этапом для изучения лобно-височной деменции, которой болеет актер. В своих мемуарах Хеминг отметила, что ее мужу требуется круглосуточный уход. Она также подчеркнула, что разговоры о кончине Уиллиса стали неизбежными в жизни их семьи после того, как актеру стало хуже.

В 2022 году Уиллис завершил свою карьеру из-за диагностированной афазии, которая повлияла на его когнитивные способности. Через год у актера обнаружили деменцию.

Недавно его дочь Румер призналась, что не уверена, узнает ли ее отец. Несмотря на переживания, она выразила уверенность, что Уиллис все равно чувствует ее заботу.