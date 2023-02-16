У Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция

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У актера Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция. Об этом сообщила жена актера Эмма на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Она добавила, что болезнь прогрессирует. По ее словам, на сегодняшний день нет каких-либо методов лечения этой болезни, однако семья Брюса Уиллиса надеется, что в ближайшие годы это может измениться.

В марте прошлого года сообщалось о том, что Брюс Уиллис прекращает актерскую карьеру из-за диагностированной афазии. Тогда его супруга отметила, что это тяжелое время для семьи Уиллисов, и добавила, что они ценят поддержку, которую им оказывают фанаты актера.

Ранее стало известно о том, что американская актриса Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет. Уэлч прославилась в 1960-х годах, после выхода доисторической драмы "Миллион лет до нашей эры", в котором она сыграла роль пещерной женщины Лоаны, и фильма "Фантастическое путешествие" (обе картины 1966 года).

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