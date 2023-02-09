Актриса из "12 стульев" Бранка Веселинович умерла в возрасте 104 лет

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Югославская и сербская актриса театра, кино и телевидения Бранка Веселинович ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом информирует издание Danas.

Веселинович являлась одной из старейших артистов мира. За весь свой профессиональный путь актриса сыграла во многих спектаклях и десятках фильмов и сериалов. Веселинович приняла участие в американо-югославской версии "12 стульев" кинорежиссера Мела Брукса и югославо-итальянской версии "Мастера и Маргариты".

Артистка родилась 16 сентября 1918 года. Она была участницей труппы Югославского драматического театра с момента его основания в 1947 году. По словам директора культурного учреждения Тамары Вучкович Манойлович, актриса являлась последним членом изначального ансамбля.

Директор театра подчеркнула, что Веселинович прожила уникальную жизнь, занималась гуманитарной работой и демонстрировала преданность искусству.

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