Умерла исполнившая роль Уэнсдэй в сериале "Семейка Аддамс" Лиза Лоринг

Фото: ТАСС/IMAGO/Nicole Kubelka

Актриса Лиза Лоринг умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Близкая подруга актрисы Лор Джейкобсон сообщила, что 4 дня назад Лоринг перенесла обширный инсульт. Острое нарушение было спровоцировано курением и высоким кровяным давлением.

После инсульта актрису подключили к аппарату жизнеобеспечения. По прошествии трех дней семья Лизы приняла решение отключить аппарат, женщина скончалась.

Наибольшую известность актриса обрела благодаря роли Уэнсдэй Аддамс в американском комедийном сериале "Семейка Аддамс". В 1977 году Лоринг снова снялась в роли персонажа в фильме "Хэллоуин с новой семейкой Аддамс".



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