Умер американский исполнитель Барретт Стронг

Фото: АР/Louis Lanzano

Американский исполнитель и автор песен Барретт Стронг скончался возрасте 81 года в воскресенье, 29 января. Об этом сообщил музей звукозаписывающей компании Motown Records в Twitter.

"Сообщаем о смерти легендарного певца и автора песен Барретта Стронга, исполнителя первого хита Motown Records", – говорится в публикации.

Стронг родился 5 февраля 1941 года в штате Миссисипи. Свою карьеру он начал в 1959 году на лейбле Берри Горди Tamla Records, который сегодня имеет название Motown Records. В том же году записал известную композицию Money (That's What I Want), которую позднее исполняли группы The Beatles и The Rolling Stones.

Песня Стронга попала в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 величайших композиций всех времен.

