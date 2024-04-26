26 апреля, 21:20Политика
МИД Британии вызвал посла РФ из-за сообщений о якобы враждебной деятельности
Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы "враждебной деятельности", организованной Москвой на территории страны. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства королевства.
По данным пресс-службы, Лондон обеспокоен не только "вредоносной деятельностью", но и "более широкой моделью поведения" от России. Власти Британии не объяснили, что имели в виду, однако напомнили, что РФ якобы спонсирует такую деятельность на территории других независимых государств.
Ранее Москва выслала двух латвийских дипломатов. Такой шаг был сделан в ответ на враждебные действия Риги. В конце марта МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата.