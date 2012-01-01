Психолог Глушач дала советы родителям, как предотвратить ссоры между детьми

10 апреля в мире отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Москва 24 решила выяснить у психологов, как родителям изначально выстраивать отношения между своими детьми и работать с конфликтами, если они уже стали нормой.

Работа на опережение

Есть несколько правил общения с детьми, которые помогут уменьшить риск возникновения разногласий между ними, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Зеленоград" Жанна Глушач.

Не сравнивать. Именно сравнениями взрослые могут вызвать у одного из детей чувства обиды и злости. Следует признавать индивидуальность каждого члена семьи и выделять его положительные стороны.

Именно сравнениями взрослые могут вызвать у одного из детей чувства обиды и злости. Следует признавать индивидуальность каждого члена семьи и выделять его положительные стороны. Развивать способность сопереживать. Родителям стоит поощрять взаимовыручку и поддержку между старшим и младшим, а также закреплять похвалой их стремление заступиться друг за друга.

Родителям стоит поощрять взаимовыручку и поддержку между старшим и младшим, а также закреплять похвалой их стремление заступиться друг за друга. Не перекладывать ответственность за младших детей на старших. Кроме того, стоит обязательно благодарить взрослых помощников за поддержку или за хорошее поведение в отсутствие мамы и папы.

Кроме того, стоит обязательно благодарить взрослых помощников за поддержку или за хорошее поведение в отсутствие мамы и папы. Сохранять право на личное пространство . Психолог посоветовала следить за тем, чтобы у каждого ребенка были свой уголок, игрушки и вещи, которыми он имеет право ни с кем не делиться.

В случае когда конфликт уже в самом разгаре или стал неотъемлемой частью общения между детьми, то родителям необходимо сделать следующее.

Ввести правило: "У нас в семье не дерутся". Родители должны четко озвучить границы: не допускается бить, хватать за руки, портить личные вещи.

Не выступать судьей, решая, кто прав, а кто виноват. По мнению эксперта, необходимо спрашивать мнение каждого из участников ссоры, задавая при этом вопрос: "Чего ты хотел достичь этими действиями?" Таким образом делается акцент на чувствах и переживаниях ребенка, а не на обвинениях другого.

Научить извиняться и прощать. Важно, чтобы ребенок говорил не просто заученную фразу "ну, извини", а уточнял и понимал, за что именно он просит прощения.

Мальчики против девочек

Истории, когда в семье – затяжные конфликты между братом и сестрой, не редки. "В такой ситуации важно с пониманием отнестись к точке зрения каждого ребенка и помочь найти мирное решение, избегая при этом стереотипных суждений о поведении мальчиков и девочек", – подчеркнула специалист службы комплексной помощи замещающим семьям Центра для детей-сирот "Берег надежды" Ольга Знамина.



Ольга Знамина специалист службы комплексной помощи замещающим семьям Центра для детей-сирот "Берег надежды" Взаимоотношения братьев и сестер бывают порой очень непростыми. И если вовремя не обратить на это внимание, то конфликты могут остаться в семейной системе на многие годы.

Частой причиной конфликта между братом и сестрой может быть ревность к родителю. Чтобы минимизировать эти эмоции, желательно не только проводить время всей семьей, но и уделять внимание каждому ребенку индивидуально, рассказала Москве 24 педагог-психолог Центра для детей-сирот "Наш дом" Юлия Евстратова.



Юлия Евстратова педагог-психолог Часто кажется, что подождать сына с кружка или проехать с дочерью в машине от школы до дома будет достаточно. Но ребенку нужно качественное время вместе – когда родитель без телефона, не занимается бытовыми или рабочими вопросами, а рядом, эмоционально вовлечен и общается на интересные темы.

Еще одна важная задача родителя – задать правильный вектор развития отношений братьев и сестер с учетом индивидуальных особенностей детей, добавила специалист по социальной работе Центра содействия семейному воспитанию "Полярная звезда" Ольга Прилипко.

"Каждый ребенок уникален, и родители могут выстроить гармоничные отношения между детьми, только обеспечив равные возможности для развития и самореализации каждого", – подчеркнула эксперт.

При этом важно помнить, что основу всех взаимоотношений в семье закладывают родители, а дети подсознательно копируют их поведение. Поэтому взрослым необходимо показывать пример оптимального выхода из конфликта и поиска компромиссных решений, заключила Жанна Глушач.

Если самостоятельно наладить бесконфликтное общение дома не получается, то можно обратиться в семейный центр для индивидуальных и групповых занятий. Специалисты помогут разобраться в ситуации и вернуть гармонию во взаимоотношения. Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций: 16 семейных центров, Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево".

