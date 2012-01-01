Психолог Глушач дала советы родителям, как предотвратить ссоры между детьми

10 апреля в мире отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Москва 24 решила выяснить у психологов, как родителям изначально выстраивать отношения между своими детьми и работать с конфликтами, если они уже стали нормой.
Работа на опережение
Есть несколько правил общения с детьми, которые помогут уменьшить риск возникновения разногласий между ними, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Зеленоград" Жанна Глушач.
- Не сравнивать. Именно сравнениями взрослые могут вызвать у одного из детей чувства обиды и злости. Следует признавать индивидуальность каждого члена семьи и выделять его положительные стороны.
- Развивать способность сопереживать. Родителям стоит поощрять взаимовыручку и поддержку между старшим и младшим, а также закреплять похвалой их стремление заступиться друг за друга.
- Не перекладывать ответственность за младших детей на старших. Кроме того, стоит обязательно благодарить взрослых помощников за поддержку или за хорошее поведение в отсутствие мамы и папы.
- Сохранять право на личное пространство. Психолог посоветовала следить за тем, чтобы у каждого ребенка были свой уголок, игрушки и вещи, которыми он имеет право ни с кем не делиться.
В случае когда конфликт уже в самом разгаре или стал неотъемлемой частью общения между детьми, то родителям необходимо сделать следующее.
Ввести правило: "У нас в семье не дерутся". Родители должны четко озвучить границы: не допускается бить, хватать за руки, портить личные вещи.
Не выступать судьей, решая, кто прав, а кто виноват. По мнению эксперта, необходимо спрашивать мнение каждого из участников ссоры, задавая при этом вопрос: "Чего ты хотел достичь этими действиями?" Таким образом делается акцент на чувствах и переживаниях ребенка, а не на обвинениях другого.
Научить извиняться и прощать. Важно, чтобы ребенок говорил не просто заученную фразу "ну, извини", а уточнял и понимал, за что именно он просит прощения.
Мальчики против девочек
Истории, когда в семье – затяжные конфликты между братом и сестрой, не редки. "В такой ситуации важно с пониманием отнестись к точке зрения каждого ребенка и помочь найти мирное решение, избегая при этом стереотипных суждений о поведении мальчиков и девочек", – подчеркнула специалист службы комплексной помощи замещающим семьям Центра для детей-сирот "Берег надежды" Ольга Знамина.
Частой причиной конфликта между братом и сестрой может быть ревность к родителю. Чтобы минимизировать эти эмоции, желательно не только проводить время всей семьей, но и уделять внимание каждому ребенку индивидуально, рассказала Москве 24 педагог-психолог Центра для детей-сирот "Наш дом" Юлия Евстратова.
Еще одна важная задача родителя – задать правильный вектор развития отношений братьев и сестер с учетом индивидуальных особенностей детей, добавила специалист по социальной работе Центра содействия семейному воспитанию "Полярная звезда" Ольга Прилипко.
"Каждый ребенок уникален, и родители могут выстроить гармоничные отношения между детьми, только обеспечив равные возможности для развития и самореализации каждого", – подчеркнула эксперт.
При этом важно помнить, что основу всех взаимоотношений в семье закладывают родители, а дети подсознательно копируют их поведение. Поэтому взрослым необходимо показывать пример оптимального выхода из конфликта и поиска компромиссных решений, заключила Жанна Глушач.