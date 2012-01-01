Психолог Зотова дала советы, как реагировать на желание подростка сменить имидж

В переходном возрасте у подростков часто возникает желание изменить что-то во внешности – проколоть нос, покрасить волосы в яркий цвет и многое другое. Чаще всего у взрослых это вызывает бурю эмоций, и в семье начинается бесконечная череда конфликтов. Как пережить этот период без ссор, разбираемся вместе с психологами.

Главное – принятие

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Переходный возраст – это неотъемлемая часть взросления, когда ребенок сталкивается с потребностью изменений как на внутреннем, так и внешнем уровне. Нередко дети копируют образы популярных звезд или сверстников, которые занимают значимую для них позицию, так как подросток хочет быть замеченным и важным, соответствовать своему окружению вне семьи. Об этом Москве 24 рассказала психолог семейного центра "Диалог" Татьяна Зотова.

По словам специалиста, от родителей на данном этапе очень нужно принятие:

того, что подросток уже не ребенок. Нужно открыто признать взросление, соглашаться на мелкие компромиссы, при этом не принижая новый статус. "Аргументируйте любые запреты и ограничения. Избегайте фраз-диктаторов: "Нельзя, потому что я так сказал", – иначе общение зайдет в тупик", – порекомендовала специалист;

Нужно открыто признать взросление, соглашаться на мелкие компромиссы, при этом не принижая новый статус. желания выделиться. Если ребенок однажды придет домой с синими волосами, нужно просто продемонстрировать искреннее удивление, рекомендовала Зотова. "Не стоит наседать и ужасаться внешнему виду. Внимательно рассмотрите новый образ и узнайте, что заставило подростка изменить внешность", – уверена психолог;

Если ребенок однажды придет домой с синими волосами, нужно просто продемонстрировать искреннее удивление, рекомендовала Зотова. важности оставаться значимым взрослым. Нужно быть родителем, который своим опытом и пониманием поддержит, успокоит и убережет подростка от непоправимых поступков, подчеркнула эксперт. "Позиция "отсроченного действия" поможет сохранить связь с ребенком: "Тебе, конечно, можно будет это сделать, но только после того, как", – подсказала эксперт;

Нужно быть родителем, который своим опытом и пониманием поддержит, успокоит и убережет подростка от непоправимых поступков, подчеркнула эксперт. сопротивления. С помощью сопротивления подросток учится определять границы безопасного и недозволенного поведения во взаимодействии со взрослыми. Чтобы у ребенка сформировалась стабильная самооценка, Зотова посоветовала отзываться только о его действиях, а не личности – например: "Эти слова меня задели".

Без критики и ссор

Важно также избегать назидательности и не вступать в прямое противоречие с ребенком, рассказала психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Татьяна Светова.



Татьяна Светова психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Важно предоставить подростку возможность брать на себя ответственность, быть независимым и иметь свободу выбора. Конечно, дети в этом возрасте нуждаются в последовательности, правилах и контроле, но они не смогут научиться управлять своей жизнью в постоянных запретах. Старайтесь привлекать ребенка к принятию решений, уважать его чувства, потребности, желания, предложения.

По словам специалиста, всегда нужно помнить о принципе неповторимости: подросток прекрасен, даже если его уникальность сильно отличается от вашей. И если все-таки родитель хочет высказать замечание, то желательно использовать формулу грамотной критики:

рассказать, что хорошо, а что нужно добавить или изменить (конструктивная критика);

как это лучше сделать (детализация в подсказку);

кто в этом поможет (люди или другие ресурсы);

в завершении обязательно похвалить ребенка.

Родителям также нужно понять, что самовыражение – это естественная потребность человека, особенно в подростковом возрасте. Необходимо избавляться от установок, что неформальная внешность – удел хулиганов, рассказала Москве 24 доктор педагогических наук Института дополнительного профессионального образования, профессор Лариса Сикорская.

"Желание понять – двигатель прогресса в отношениях с подростком. Запрет же может усугубить ситуацию. Ребенок должен чувствовать, что вам действительно очень интересно узнать, что же происходит у него внутри. Доверие и любовь – вот, что поможет вам избежать конфликтных моментов, найти компромисс и решение любой проблемы", – рассказала психолог.

Если родители не справляются с переходным возрастом детей, то можно обратиться за консультацией к специалистам семейных центров. Психологи помогут наладить общение внутри семьи, дадут рекомендации по выстраиванию диалога. А в подростковом клубе у ребенка будет возможность выразить себя, найти новых друзей, определить свои сильные стороны, заключила Сикорская.

Для поддержки московских семей работает 21 городская организация помощи родителям с детьми: 18 семейных центров, Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят тренинги, занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.