Психолог рассказала, какие компьютерные игры полезны для развития ребенка

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Для ребенка будут полезны компьютерные игры в жанрах головоломки, стратегии, а также образовательные программы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Варвару Никифорову.

Эксперт отметила компьютерные игры на память, логику, внимание, иные когнитивные навыки, которые включают в себя умственно-стимулирующие задания. По ее словам, стратегии развивают мышление, умение анализировать, планировать и принимать решения.

Никифорова уточнила, что для детей полезны образовательные игры, помогающие изучать различные предметы. Также допускается увлечение головоломками и пазлами для развития логического мышления, пространственного воображения и усидчивости.

Психолог уточнила, что полезными являются и креативные игры, позволяющие детям проявлять воображение, создавать миры, объекты, персонажей. Помимо этого, стоит обратить внимание на игры на общую эрудицию, где игроки отвечают на вопросы разной сложности в различных категориях.

При этом видеоигры не должны заменять живого общения с родителями и сверстниками, заключила специалист.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что РФ вошла в пятерку стран в мире по количеству видеоигроков. У отечественной игровой индустрии существует большое будущее, она стала прибыльным бизнесом, считает президент.

До этого российская киберспортивная команда Team Spirit стала двукратным чемпионом турнира The International по компьютерной игре Dota 2. Соревнования проходили в американском Сиэтле, штат Вашингтон.

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