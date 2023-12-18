18 декабря, 20:17Технологии
Путин заявил, что Россия вошла в пятерку стран в мире по числу видеоигроков
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Россия вошла в пятерку стран в мире по количеству видеоигроков. У отечественной игровой индустрии существует большое будущее, она стала прибыльным бизнесом, заявил Владимир Путин.
"Это игры, но это очень важная сфера деятельности сразу по нескольким составляющим", – передает ТАСС слова главы государства.
Во-первых, президент РФ заметил, что играми интересуются около 60% граждан страны от 16 лет. В частности, глава государства назвал данную сферу интересной.
"По предварительным оценкам, рынок игр в России оценивается где-то в 177 миллиардов рублей – есть чем заниматься молодым специалистам", – добавил он.
Ранее Путин заявил, что все игровые серверы должны находиться в зоне .ru. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. В рамках совещания с таким предложением выступил глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Он отметил, что онлайн-игры можно объединить в единый регулятор, чтобы блокировать зону com.
До этого Путин говорил, что компьютерные игры являются частью колоссального бизнеса, который должен помогать людям развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм".
Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться
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