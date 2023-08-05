Украинская федерация наложила санкции на киберспортсменов за игру в команде с россиянами

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Украинская федерация киберспорта внесла в черный список некоторых игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одном коллективе с гражданами РФ. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель организации Максим Раймер.

Ограничения были наложены на Илью Мулярчука и Мирослава Колпакова. В команде также состоят россияне Ярослав Найденов, Магомед Халилов и Денис Сигитов. В данном составе они выступали в течение трех лет. Под санкции также попали игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS:GO) Игорь Жданов, Мирослав Плахотя и Захар Силедчик.

К конце июля Team Spirit одержала победу в турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии.

До этого сообщалось, что российские киберспортсмены, которые выступают в дисциплине "Тактический трехмерный бой", могут получить спортивные разряды и звания по компьютерному спорту. Изменения были внесены в положение о Единой всероссийской спортивной классификации.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что важно уделить внимание разработке отечественных видеоигр. Парламентарий подчеркнул, что киберспортсмены из России считаются одними из сильнейших в мире.

Минспорт разработал стандарт подготовки киберспортсменов