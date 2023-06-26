Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские киберспортсмены, которые выступают в дисциплине "Тактический трехмерный бой", могут получить спортивные разряды и звания по компьютерному спорту. Об этом сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС).

Соответствующие изменения были внесены в положение о Единой всероссийской спортивной классификации. Уточняется, что соревнованиями, в которых игроки смогут получить разряды, станут турниры по игре "Мир танков".

По словам главы платформы VK Play Василия Магуряна, киберспорт является важнейшей сферой для всей отечественной игровой индустрии, а "Мир танков" относится к самым популярным дисциплинам, где раскрывается потенциал киберспортсменов.

Президент ФКС Дмитрий Смит отметил, что необходимо привлекать больше внимания к отечественным играм и показывать разработчикам, что в России можно и нужно создавать проекты, которые могут стать популярными на киберспортивной арене.

Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что важно уделить внимание разработке отечественных видеоигр. Парламентарий подчеркнул, что киберспортсмены из России считаются одними из сильнейших в мире.

До этого СМИ сообщали, что занятия по киберспортивным дисциплинам для технических и гуманитарных направлений могут быть включены в программу университетов России к концу 2024 года.

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