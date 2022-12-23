Киберспорт могут включить в программы вузов РФ к концу 2024 года – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Занятия по киберспортивным дисциплинам для технических и гуманитарных направлений могут быть включены в программу университетов России к концу 2024 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на дорожную карту "Нового общесистемного программного обеспечения" (НОПО).

Там не уточнили, что это будут за предметы и в каком формате их станут изучать. Известно, что количество внебюджетного финансирования по всем инициативам НОПО до 2030 года должно дойти до показателя в 71,5 миллиарда рублей. Бюджетные формирования в то же время не прописаны.

Первым этапом внедрения программы займутся "Ростелеком" и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. До старта следующего года учреждения обязаны провести исследования по примерам дополнения образовательных программ киберспортивными дисциплинами в других государствах.

После этого к июню "Ростелеком" и АНО Цифровая экономика должны будут создать рабочую группу из экспертов, а уже к 2024 году предполагается организовать первые программы.

По словам главы Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, в отечественных высших учебных заведениях уже был опыт внедрения подобных предметов. Так, эксперимент проводили ВШЭ, Финансовый университет, РАНХиГС, УдГУ и Российский университет спорта.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в феврале 2023 года в рамках программы "Цифровая экономика" кабмин может подготовить федеральную инициативу по поддержке индустрии видеоигр в РФ.

Минцифры РФ будет отвечать за поддержку разработчиков, а Минобрнауки займется созданием новых программ высшего и среднего специального образования.

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