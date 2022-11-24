Разработчик игр FIFA и NHL полностью уйдет из России – СМИ

Фото: ТАСС/DPA/Thomas Eisenhuth

Компания Electronic Arts, которая является разработчиком игр FIFA и NHL, планирует окончательно уйти с рынка РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к корпорации.

По его данным, все маркетинговые активности разработчика, связанные с государствами СНГ, были перенесены в свой офис в Польше.

Electronic Arts объявил о приостановке продажи игр и контента в России и Белоруссии в связи с СВО на Украине. Тогда в компании отмечали, что ограничение будет действовать до разрешения конфликта.

Ранее американский разработчик Xsolla начал ликвидацию главной компании российского подразделения ООО "Иксолла русский холдинг". Уточнялось, что организация предоставляет решения для монетизации видеоигр.

При этом эксперты сошлись во мнении, что решение Xsolla является предсказуемым. Специалисты объяснили его попыткой избежать ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов.

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