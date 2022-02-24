Activision перенесла выпуск новой Call of Duty – СМИ

18:23
Фото: ТАСС/Ariana Ruiz/Zuma
Выход новой игры серии Call of Duty от компании Activision, запланированный на 2023 год, был перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что новые игры линейки Call of Duty выходили ежегодно с 2004 года. По данным источников издания, первое за 18 лет прерывание серии не связано с приобретением Activision корпорацией Microsoft.
Инсайдеры в компании утверждают, что изменение сроков предстоящего релиза произошло из-за неудовлетворительных продаж игры Vanguard от студии Treyarch. Именно она занималась разработкой новой Call of Duty.
В Bloomberg отмечают, что очередная игра легендарной серии, которая должна стать сюжетным сиквелом Modern Warfare 2019 года, все же выйдет в 2022 году. Ее разработку ведет студия Infinity Ward. Релиз запланирован на осень.
Ранее стало известно, что новое дополнение к игре The Sims 4 "Свадебные истории", презентованное студией – разработчиком Maxis, не выйдет в России. Такое решение студия Maxis и издатель Electronic Arts приняли из-за присутствия среди персонажей дополнения ЛГБТ-пары Доминики и Камиллы, "чья любовь не знает границ".
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