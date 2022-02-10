Авторы The Sims 4 отказались выпускать в России дополнение к игре из-за ЛГБТ-свадьбы

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Новое дополнение к гире The Sims 4 "Свадебные истории", презентованное студией – разработчиком Maxis, не выйдет в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

Такое решение студия Maxis и издатель Electronic Arts приняли из-за присутствия среди персонажей дополнения ЛГБТ-пары Доминики и Камиллы, "чья любовь не знает границ". Чтобы выпустить игру в России, разработчикам пришлось бы вырезать данный контент, однако они решили не делать специальную версию дополнения для российского рынка.

В Maxis отметили, что основа серии игр The Sims заключается в возможности создания любой истории, поэтому идея издания нового дополнения без гомосексуальной пары была отвергнута.

"Что же это означает для вас, наших игроков? Поскольку мы не можем рассказать историю Кэм и Дом без существенных изменений, мы приняли решение отказаться от выпуска "Свадебные истории" на территории России", – заявили в компании.

Ранее Супермен предстал в образе бисексуала в комиксе издательства DC Comics. По сюжету девятого выпуска цикла комиксов "Супермен: Сын Кал-Эла", чье действие относится к основной сюжетной линии Вселенной DC, сын классического супергероя Кларка Кента переживает депрессию из-за вечных обязанностей по спасению мира. Справиться с кризисом ему помогает роман с журналистом Джеем Накамурой.