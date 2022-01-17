Актер Руперт Гринт прокомментировал высказывания Джоан Роулинг о трансгендерах

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Актер Руперт Гринт, сыгравший Рона в фильмах о Гарри Поттере, прокомментировал высказывания писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах. Об этом сообщает радио КП.

"Я сравниваю Джоан Роулинг с тетушкой. Я не всегда согласен со всем, что она говорит, но она все равно остается моей тетушкой. Это непростой вопрос", – сказал Гринт.

В ноябре прошлого года Джоан Роулинг обратилась в полицию в связи с тем, что защитники прав трансгендеров опубликовали в Сети фото с ее адресом. Кроме того, она попросила их перестать травить женщин и подвергать их нападкам.

Скандал вокруг автора серии книг о Гарри Поттере разгорелся летом 2020 года. Высказывания писательницы в Twitter дали активистам повод уличить ее в дискриминации трансперсон. В марте 2021 года исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс вступился за Роулинг.

