Писательница Джоан Роулинг обратилась в полицию после публикации ее адреса в Сети

Фото: ТАСС/NEIL HALL/EPA
Британская писательница Джоан Роулинг обратилась в полицию в связи с тем, что защитники прав трансгендеров опубликовали в Сети фото с ее адресом. Об этом сообщает газета The Times.
"Мы в курсе этого инцидента, его расследование полицией продолжается", – рассказали в правоохранительных органах.
Сама Роулинг в личном аккаунте заявила, что неоднократно получала смертельные угрозы и могла бы "обклеить ими свой дом". Защитников прав трансгендеров она попросила перестать травить женщин и подвергать их нападкам.
В итоге представители движения удалили публикацию с фото, на которое попал адрес Джоан Роулинг. Свои изначальные действия они назвали правильными и отметили, что получили множество угроз.
Скандал вокруг автора серии книг о Гарри Поттере разгорелся летом 2020 года. Высказывания писательницы в Twitter дали активистам повод уличить ее в дискриминации трансперсон.
В марте 2021 года исполнитель роли Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере Рэйф Файнс вступился за писательницу Роулинг.
Джоан Роулинг выпустила книгу "Рождественский поросенок"
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