Джоан Роулинг представила сайт по вселенной Гарри Поттера

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Писательница Джоан Роулинг представила сайт по мотивам вселенной Гарри Поттера для детей, находящихся на карантине из-за коронавируса.

"Родителям, учителям и опекунам, старающимся сейчас развлечь и заинтересовать детей во время карантина, может быть, понадобится немного магии, так что я рада представить вам сайт – www.harrypotterathome.com, – написала она в Twitter.

На сайте есть паззлы, статьи, игры и видео на темы, связанные с главным персонажем книг британской писательницы. Все это подойдет и начинающим читателям.

Также в апреле дети по всему миру смогут бесплатно читать более чем на 20 разных языках и слушать первую книгу серии "Гарри Поттер и философский камень". Текст выложат в электронной библиотеке OverDrive, а аудиокнигу – на сайте Audible Stories.

Сейчас по всему миру из-за пандемии коронавируса на карантине разной степени строгости находятся 3,5 миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что актеры из серии фильмов о Гарри Поттере поучаствуют в создании аудиокниги "Сказки Барда Бидля". Речь идет о сборнике сказок, о котором в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти" говорится как о прощальном подарке Альбуса Дамблдора Гермионе Грейнджер.