Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Благотворительному сервису на портале mos.ru исполнилось шесть лет. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

За это время жители столицы перечислили через платформу более 356 миллионов рублей на поддержку нуждающихся, в том числе почти 77 миллионов рублей с начала 2026 года.

Сервис начал работу в октябре 2020 года. Изначально на платформе были представлены шесть некоммерческих организаций, а теперь горожане могут выбирать программы 104 НКО. За первый год москвичи перевели 8,9 миллиона рублей, а за шестой год – уже более 100 миллионов рублей.

За это время к благотворительности через mos.ru присоединились свыше 200 тысяч жителей столицы. Они совершили более 856 тысяч переводов, используя разовые пожертвования, автоматические платежи, функцию "Помочь всем" и собственные сборы.

Наибольшую поддержку москвичи оказывают детским благотворительным программам. В этом разделе работают 47 организаций, которые помогают детям с лечением и реабилитацией, содействуют их социализации, а также консультируют приемных родителей и самих детей. За шесть лет на эти цели направили почти 160 миллионов рублей – около 45% всех пожертвований через сервис.

Второе по популярности направление – помощь животным. Тринадцать представленных в разделе фондов получили от жителей столицы более 85 миллионов рублей. Эти средства позволяют спасать животных с улиц, оплачивать лечение, строить и утеплять вольеры, приобретать специализированные корма и необходимую амуницию. Еще одна задача организаций – помочь питомцам адаптироваться к жизни рядом с человеком и найти постоянных хозяев.

Всего на платформе доступны программы девяти направлений. Помимо помощи детям и животным, горожане могут поддержать взрослых и пожилых людей, семьи, участников боевых действий, людей с ограниченными возможностями здоровья, экологические инициативы и научно-образовательные проекты.

Средства, собранные через mos.ru, используют для решения конкретных задач подопечных фондов. Например, организация "Народный фронт. Все для победы!" направила пожертвования на приобретение многоцелевых мотовездеходов для военнослужащих. Благодаря высокой проходимости такие машины позволяют проводить разведку вдали от дорог, перевозить необходимые грузы и спасать жизни в сложных условиях.

Другой пример – работа фонда "Движение вверх", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями проходить восстановительные курсы и развивать навыки самостоятельности.

Недавно организация оплатила реабилитацию шестилетнего Матвея. У мальчика редкое заболевание, связанное с задержкой развития и умственной отсталостью. Он мечтает научиться ходить без посторонней помощи. Специализированные занятия должны помочь ему развить моторику рук, укрепить мышцы ног и всего тела, а также освоить новые навыки.

Поддержку получают и семьи, которым трудно самостоятельно справляться с повседневными расходами. Фонд "Добрые соседи" использует пожертвования для адресной помощи людям в сложной жизненной ситуации. Среди наиболее востребованных видов поддержки – продукты и лекарства.

В частности, продуктовый набор передали Ирине, которая одна воспитывает двоих детей. Один из ее сыновей ожидает пересадки почки, поэтому большая часть заработка женщины уходит на лечение ребенка.

Платформа помогает москвичам выбирать благотворительные программы и направлять средства непосредственно тем организациям, которым они хотят помочь. Для НКО это дополнительный источник финансирования и возможность рассказывать о своих проектах большому числу людей.

Все фонды, представленные на mos.ru, зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы и прошли проверку репутации. Они получают пожертвования напрямую от жителей и регулярно отчитываются о том, как использовали собранные деньги.

Ранее сообщалось, что Москве прошел XVII Международный благотворительный фестиваль "Белая трость", объединивший юных вокалистов с нарушениями зрения и известных российских артистов. Концерт состоялся 15 октября в зале "Москва".

В этом году перед зрителями выступили 54 участника из 11 стран. Вместе с ними на сцену вышли Диана Гурцкая, Ани Лорак, Зара, Валерия и другие исполнители. Кроме того, в концерте приняли участие 23 воспитанника Центра социальной интеграции, в том числе юные артисты инклюзивных мюзиклов.