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14 октября, 10:57

Культура

Благотворительный фестиваль "Белая трость" пройдет в столице 15 октября

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

XVII Международный благотворительный фестиваль "Белая трость" состоится 15 октября, в Международный день белой трости, в концертном зале "Москва". На сцене выступят незрячие и слабовидящие вокалисты из разных стран, а также звезды российской эстрады, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, фестиваль вырос из желания дать талантливым ребятам с нарушениями зрения шанс выйти на большую сцену наравне со знаменитостями. Подготовка к кастингам, репетиции и работа с наставниками помогают детям обрести уверенность, самостоятельность и смелость. За 17 лет проект стал традицией и объединил более 12 тысяч детей из разных государств.

В текущем сезоне к известным певцам присоединятся 54 вокалиста, представляющие 11 стран. Среди участников будут не только граждане России, но и люди из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии. Впервые в финальном этапе примет участие исполнительница из Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Юных артистов поддержат Диана Гурцкая, Ани Лорак, Зара, Валерия и другие звезды российской эстрады. Вместе с ними выступят 23 воспитанника Центра социальной интеграции. Среди них – участники мюзиклов фестиваля "Инклюзивная Москва" Олеся Тараненко, сыгравшая главную роль в "Тайне кентервильского привидения", и самые юные актеры мюзикла "Качели" Роман Башинский и Софья Строганова.

Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд "По зову сердца", который возглавляет Гурцкая. В 2026 году мероприятие вышло в финал премии #Мывместе и участвует в народном голосовании.

Ранее стали известны лауреаты премии "Благотворитель Москвы". На награду претендовали некоммерческие организации и представители столичного бизнеса. Среди отмеченных – фонды "Обнаженные сердца" и "Найди семью". Спецноминацией отметили "Ресурсный центр в сфере национальных отношений".

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