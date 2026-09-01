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01 сентября, 07:57

Общество

Благотворительный сервис mos.ru объединил более 100 некоммерческих организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный сервис на портале mos.ru позволяет жителям столицы оказывать финансовую помощь подопечным некоммерческих организаций. Сервис работает несколько лет и объединяет более 100 проверенных фондов, передает портал мэра и правительства Москвы.

С помощью сервиса можно поддержать тяжелобольных детей и взрослых, людей с инвалидностью, пожилых, многодетные и малоимущие семьи, а также бездомных животных. Для перевода средств не требуется регистрация на портале – достаточно выбрать программу и указать сумму пожертвования.

Пользователи могут направить средства одной организации или нескольким одновременно. Предусмотрена функция "Помочь всем", при использовании которой пожертвование распределяется поровну между организациями выбранной категории.

Для регулярных пожертвований доступна функция автоплатежа. Ее можно подключить после первого перевода, пройдя авторизацию на портале. Пользователь самостоятельно задает сумму и периодичность списаний, изменить или отменить автоплатеж можно в любой момент.

Сервис также позволяет открыть собственный сбор средств и поделиться ссылкой на него с другими пользователями.
Курируют работу сервиса столичный департамент информационных технологий и комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке общественной палаты Москвы.

Развитие сервиса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".

Ранее сообщалось, что с 7 по 20 сентября в столице пройдет марафон добрых дел, приуроченный ко Всемирному дню первой помощи. Мероприятие организовали ресурсный центр "Мосволонтер" и региональное отделение "Движение Первых". Для горожан подготовили более 130 бесплатных практических занятий.

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