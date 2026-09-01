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01 сентября, 07:21

Наука

Китай осуществил первый запуск многоразовой ракеты-носителя "Паллада-1"

Фото: 123RF.com/alonesdj

Китай осуществил первый запуск коммерческой многоразовой ракеты-носителя "Паллада-1", сообщила пресс-служба компании-разработчика Galactic Energy.

Пуск состоялся 1 сентября в 10:00 по пекинскому времени (в 05:00 по московскому времени) со специальной стартовой площадки на территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" космодрома Цзюцюань. Ракета вышла на заданную орбиту в соответствии с программой полета.

В компании отметили, что "Паллада-1" является одной из основных моделей Galactic Energy и ориентирована на рынок запусков крупных спутниковых группировок и больших аппаратов.

Ракета представляет собой двухступенчатую ракету-носитель на топливной паре "жидкий кислород – керосин". Длина ракеты составляет 52 метра, диаметр основной ступени – 3,35 метра. Стартовая масса носителя – около 283 тонн, стартовая тяга – 350 тонн. Она способна выводить до 7 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Как подчеркнули в Galactic Energy, конструкция рассчитана минимум на 25 повторных запусков. Ожидается, что в перспективе ракета данного типа позволит создать высокоэффективный и недорогой "космический экспресс" для коммерческих заказчиков.

Ранее Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Земли типа Dongfang Huiyan. Запуск при помощи ракеты-носителя Jielong-3 был осуществлен 5 августа в 10:38 по местному времени (05:38 по московскому) из акватории вблизи города Хайян в провинции Шаньдун. Спутники вышли на заданную орбиту.

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