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01 сентября, 07:35

Политика

Путин прибыл на заседание Совета глав государств ШОС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Тема встречи – "25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию".

Президент перед заседанием также пообщался с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Короткая беседа состоялась после церемонии фотографирования.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Путин прибыл на него 31 августа. Участники саммита обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также перспективы углубления сотрудничества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что государства – участники ШОС придерживаются единого понимания того, как должны строиться связи как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Это позволяет организации успешно развиваться, несмотря на глобальные кризисы.

Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС

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