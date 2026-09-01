В Госдуме предложили обязать такси предоставлять несколько детских кресел

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ЛДПР выступила с инициативой обязать агрегаторы такси предоставлять возможность заказа автомобиля с нужным числом детских кресел для перевозки двух и более детей. Соответствующее письмо лидер партии Леонид Слуцкий направил министру транспорта Андрею Никитину, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В обращении говорится, что в мобильных приложениях следует отображать информацию о наличии и количестве детских удерживающих устройств в конкретном автомобиле. Кроме того, партия предлагает разрешить детям с семи лет ездить на заднем сиденье со штатным ремнем безопасности, если подходящих кресел в машине недостаточно с учетом роста и веса ребенка.

Среди других предложений – введение единых требований к набору кресел в такси и допуск универсальных, трансформируемых и модульных систем для детей разного возраста. ЛДПР также считает необходимым ограничить рост стоимости поездок с детьми, установив предельную наценку за использование кресел.

Для многодетных семей предлагается субсидировать покупку специализированного транспорта и компенсировать льготные тарифы через региональные программы.

Ранее замруководителя столичного Дептранса Владимир Макаров сообщил, что аттестацию московских водителей такси с помощью искусственного интеллекта планируют ввести в 2027 году. Он пояснил, что ИИ позволит усилить контроль за онлайн-аттестацией и не даст кандидатам списать.