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Глава сухопутных войск США Дэниел Дрисколл уходит в отставку после нескольких месяцев разногласий с руководителем Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, свой пост он покинет в ближайшие дни. При этом в Белом доме заявили, что Дрисколл эффективно продвигал повестку президента Дональда Трампа, проявил лидерские качества в ходе военных операций.

Кроме того, он помогал в переговорах между Россией и Украиной и укрепил боеготовность сухопутных войск. В администрации подчеркнули, что благодаря его работе американская армия сейчас сильна как никогда.

Ранее СМИ сообщили, что минимум пять случаев самоубийств за месяц было зафиксировано среди сотрудников киберкомандования США, чья нагрузка резко возросла на фоне военных конфликтов.

Происходящее вызвало серьезную тревогу у американских законодателей и руководства Пентагона. Инциденты вновь обострили проблему психологического состояния персонала ведомства.