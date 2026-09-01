В Госдуме выступили против легализации овербукинга на авиарейсах

Фото: Москва 24/Анна Селина

Легализация овербукинга (ситуация, когда компания продает или бронирует больше билетов, чем есть в наличии. – Прим. ред.) не должна ущемлять права пассажиров. Об этом заявил Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя инициативу Минтранса.

По его мнению, авиакомпании не должны получать возможность в одностороннем порядке отменять уже проданные билеты или менять условия перевозки. Если же ситуация с нехваткой мест возникает, перевозчик должен полностью компенсировать пассажиру понесенные расходы и моральный вред, считает депутат.

Гартунг допустил обсуждение законопроекта только при условии, что в нем будут четко закреплены гарантии для пассажиров, а сама практика овербукинга окажется невыгодной для авиакомпаний.

"Пассажир не должен быть заложником жадности авиакомпаний, заработков авиакомпаний", – подытожил Гартунг.

Ранее сообщалось о планах Минтранса по легализации овербукинга на основе анализа международного опыта и подготовки поправок в Воздушный кодекс.

Позднее ведомство уточнило, что окончательное решение по данному вопросу еще не сформировано. Инициатива находится на стадии публичного обсуждения, а детали проекта будут проработаны совместно с представителями авиаотрасли, экспертами профильных ассоциаций и членов Общественной палаты.