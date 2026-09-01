Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 08:52

Политика

В Госдуме выступили против легализации овербукинга на авиарейсах

Фото: Москва 24/Анна Селина

Легализация овербукинга (ситуация, когда компания продает или бронирует больше билетов, чем есть в наличии. – Прим. ред.) не должна ущемлять права пассажиров. Об этом заявил Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя инициативу Минтранса.

По его мнению, авиакомпании не должны получать возможность в одностороннем порядке отменять уже проданные билеты или менять условия перевозки. Если же ситуация с нехваткой мест возникает, перевозчик должен полностью компенсировать пассажиру понесенные расходы и моральный вред, считает депутат.

Гартунг допустил обсуждение законопроекта только при условии, что в нем будут четко закреплены гарантии для пассажиров, а сама практика овербукинга окажется невыгодной для авиакомпаний.

"Пассажир не должен быть заложником жадности авиакомпаний, заработков авиакомпаний", – подытожил Гартунг.

Ранее сообщалось о планах Минтранса по легализации овербукинга на основе анализа международного опыта и подготовки поправок в Воздушный кодекс.

Позднее ведомство уточнило, что окончательное решение по данному вопросу еще не сформировано. Инициатива находится на стадии публичного обсуждения, а детали проекта будут проработаны совместно с представителями авиаотрасли, экспертами профильных ассоциаций и членов Общественной палаты.

Читайте также


политикатранспорт

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика