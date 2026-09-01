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01 сентября, 09:19 (обновлено 01.09.2026 09:36)

Транспорт

На Кольцевой линии метро поезда задерживались из-за человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Интервалы движения поездов против часовой стрелки были временно увеличены на Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Причиной послужило падение человека на пути. На месте работали специалисты, на данный момент движение уже введено в график.

Ранее на станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии человек упал на рельсы и погиб. Позднее движение поездов на этой линии было восстановлено и начало осуществляться по графику.

Также было затруднено движение поездов через станцию Подольск Курского направления МЖД, включая МЦД-2, в обе стороны из-за остановки пригородного поезда № 6204.

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