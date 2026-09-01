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01 сентября, 09:16

Происшествия

В Непале продолжаются поиски 12 россиян после наводнения

Фото: AP/Dar Yasin

Поиски 12 российских граждан, пропавших в Непале в результате наводнения, продолжаются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

"По состоянию на 31 августа в посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 российских граждан, которые находились в зоне бедствия", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Она отметила, что местные профильные службы продолжают поиски, а при МИД Непала создана специальная группа экстренного реагирования для координации этих усилий.

По словам Захаровой, посольство России в Катманду поддерживает постоянный контакт с властями страны, Москва внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции. На текущий момент подтверждена информация об успешной эвакуации 10 российских граждан.

В связи с наводнением МИД России, учитывая риски повторного паводка, рекомендует воздержаться от поездок в северные районы Непала.

Наводнение, спровоцировавшее значительные разрушения в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Через 2 дня из берегов вышло подпрудное озеро. Из-за этого под ударом стихии оказались территории вдоль рек Расува и Бхоте-Коши.

По последним данным, в результате ЧП погиб 951 человек, пропали без вести около 590 иностранцев из 39 стран. Помимо этого, спасены более 10 тысяч человек, в том числе свыше 323 иностранных граждан.

При этом популярные у туристов Катманду и Покхара серьезно не пострадали. Диппредставительство РФ в Непале открыло горячую линию и призвало родственников пропавших направлять официальные обращения.

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