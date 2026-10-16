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16 октября, 12:13

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Need to Know: пара сорвалась с 85-метровой высоты у водопада в Бразилии и погибла

Пара сорвалась с 85-метровой высоты у водопада в Бразилии и погибла

Фото: 123RF.com/thalesantonio

В Бразилии двое молодых людей погибли после падения с высоты около 85 метров во время прогулки у водопада. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британское издание Need to Know.

По информации СМИ, трагедия произошла, когда 19-летняя девушка потеряла равновесие на скалах и сорвалась вниз. Ее 21-летний спутник попытался спасти возлюбленную, схватив ее, однако удержать девушку не смог и сам упал с обрыва.

На помощь паре поспешили экстренные службы, вызванные очевидцами. Но к моменту прибытия спасателей оба молодых человека уже погибли: девушка упала в воду, а мужчина оказался на камнях внизу.

Добраться до места падения оказалось непросто: из-за сложного рельефа спасателям пришлось использовать специальный маршрут, чтобы извлечь тела. На месте происшествия также работала судебно-медицинская группа гражданской полиции.

Выясняются обстоятельства случившегося. У погибших осталась 11-месячная дочь.

Ранее сообщалось о гибели восьмилетней девочки, которая сорвалась с обрыва во время выпаса овец с отцом в Туве. Трагедия произошла 11 октября в окрестностях Ак-Довурака. Полученные травмы оказались смертельными.

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