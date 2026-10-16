В Твери ликвидировали узел связи дистанционных мошенников

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В Твери правоохранители пресекли деятельность узла связи, через который действовали дистанционные мошенники. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным полиции, в квартире на улице Склизкова 18-летняя девушка из Читы арендовала жилье и организовала мини-станцию для обзвона россиян. Она установила сим-бокс на 300 сим-карт, обеспечивала бесперебойную работу оборудования и отчитывалась перед кураторами через интернет. Технику ей предоставили "работодатели", инструкции и оплату она получала удаленно.

При обыске оперативники изъяли сим-карты, GSM-шлюз, телефоны, ноутбук, Wi-Fi-роутер и банковские карты. Девушку задержали. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются другие участники схемы и пострадавшие от действий аферистов.

Ранее подпольный узел связи телефонных мошенников выявили в столичном районе Кунцево. Подозреваемая арендовала квартиру, где выполняла функции технического администратора. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который аферисты звонили россиянам. Возбуждено уголовное дело, фигурантка отправлена в СИЗО.