16 октября, 15:02Общество
Туман ожидается в столичном регионе утром 17 октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Московском регионе утром в субботу, 17 октября, местами может сформироваться туман. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По данным МЧС, туман с видимостью 100–500 метров возможен во второй половине дня вечером в пятницу, 16 октября, ночью и в первой половине дня 17 октября.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в выходные, 17 и 18 октября, в Московском регионе ожидается теплая для этого времени года погода. Днем воздух в области прогреется до 14–19 градусов.
Скорость ветра восточного направления составит от 3 до 8 метров в секунду. Воскресенье обещает быть облачным с прояснениями, местами в области возможны слабые осадки.
Температура воздуха может подняться до 19 градусов в Москве 17 октября