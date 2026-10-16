Билли Джоэл рассказал, что пока не может вернуться к концертной деятельности

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Американский автор-исполнитель песен и пианист Билли Джоэл пока не может возобновить концертную деятельность по состоянию здоровья. Об этом он заявил в интервью журналу Hollywood Reporter.

Окончательные выводы о своем состоянии музыкант пока делать не готов: по его словам, сначала нужно пройти серию обследований. Ограничения при этом касаются не только выступлений.

"Сейчас я не могу водить машину, мне запрещено садиться за руль. И я не могу выступать, потому что, как объяснил мне невролог, каждое выступление для меня – это все равно что получить сотрясение мозга", – сказал Джоэл.

Ранее у музыканта диагностировали нормотензивную гидроцефалию – состояние, при котором нарушаются память, слух и чувство равновесия. Врачи вшили Джоэлу в череп специальный шунт, откачивающий лишнюю жидкость.

Первые симптомы недуга проявились в феврале 2025 года, когда пианист внезапно упал во время исполнения хита. После он публично объявил о диагнозе и отменил оставшиеся гастроли.