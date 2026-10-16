16 октября, 15:53Культура
Билли Джоэл рассказал, что пока не может вернуться к концертной деятельности
Фото: AP Photo/Invision/Chris Pizzello
Американский автор-исполнитель песен и пианист Билли Джоэл пока не может возобновить концертную деятельность по состоянию здоровья. Об этом он заявил в интервью журналу Hollywood Reporter.
Окончательные выводы о своем состоянии музыкант пока делать не готов: по его словам, сначала нужно пройти серию обследований. Ограничения при этом касаются не только выступлений.
"Сейчас я не могу водить машину, мне запрещено садиться за руль. И я не могу выступать, потому что, как объяснил мне невролог, каждое выступление для меня – это все равно что получить сотрясение мозга", – сказал Джоэл.
Ранее у музыканта диагностировали нормотензивную гидроцефалию – состояние, при котором нарушаются память, слух и чувство равновесия. Врачи вшили Джоэлу в череп специальный шунт, откачивающий лишнюю жидкость.
Первые симптомы недуга проявились в феврале 2025 года, когда пианист внезапно упал во время исполнения хита. После он публично объявил о диагнозе и отменил оставшиеся гастроли.