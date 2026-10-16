ФАС впервые выявила признаки картельного сговора с помощью ИИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила первое дело после того, как система "Антикартель" с использованием искусственного интеллекта самостоятельно обнаружила признаки сговора между компаниями. Об этом сообщили в ведомстве.

Фигурантами дела стали ООО "Стройпрофигрупп" и ООО "МТ Групп". По версии ФАС, организации имитировали конкуренцию на торгах, чтобы поддерживать цены на одном уровне.

Закупки проходили в 2024–2026 годах и касались обслуживания зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая стоимость торгов превысила 675 миллионов рублей.

ГИС "Антикартель" запустили в 2025 году для поиска и пресечения антиконкурентных соглашений. Внедренный в систему искусственный интеллект ФАС начала применять в этом году в рамках программы цифровой трансформации ведомства.

Ранее ФАС по итогам внеплановых проверок возбудила дело в отношении нефтетрейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел". Компании подозревают в координации действий на биржевых торгах, что могло привести к необоснованному росту цен на бензин и дизтопливо.

В действиях трейдеров ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения, направленного на получение крупного дохода за счет регулярной перепродажи топлива по завышенным ценам.