Томаты и землянику могут начать выращивать с помощью ИИ в биоэкопоселениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В российских биоэкопоселениях могут появиться автономные системы выращивания земляники, томатов и огурцов под управлением искусственного интеллекта. Об этом заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии Геннадий Карлов на форуме "Российская энергетическая неделя", передает ТАСС.

По словам Карлова, свежую продукцию необходимо выращивать непосредственно в местах проживания людей, чтобы обеспечивать их потребности. Для этого разрабатываются замкнутые системы, позволяющие регулировать температуру, освещение, влажность и другие необходимые параметры. Такие комплексы смогут работать автономно под управлением технологий ИИ.

Ученый также отметил высокую продуктивность подобных систем, они уже позволяют получать по шесть поколений пшеницы, сои и томата в год.

Заместитель директора института по арктическим исследованиям Андрей Королев сообщил, что проекты биоэкопоселений развивает Научно-исследовательский центр "Курчатовский институт". Они рассчитаны не только на удаленные территории, но и на сельские районы средней полосы России.

Ранее в стране начали выявлять питбайкеров на дорогах с помощью ИИ. Первым регионом, где воспользовались подобной системой, стала Самарская область. ИИ фиксирует сам факт присутствия на дороге питбайков, кроссовых мотоциклов и эндуро – этого уже достаточно для нарушения, поскольку использовать такую технику разрешено только на специальных трассах.

