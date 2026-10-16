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16 октября, 16:20

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Кравцов прокомментировал идею переноса начала уроков в школах на 09:00

В Минпросвещения РФ оценили идею переноса начала уроков в школах на 09:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание занятий в школах должно быть комфортным для учащихся, его устанавливает сама образовательная организация. При этом нельзя противоречить федеральным нормам, сообщил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ответ на возможность переноса начала занятий на 09:00.

"Конкретное время начала уроков устанавливает сама образовательная организация, опираясь на предложения родителей, начало светового дня и другие условия. Расписание закрепляется в локальном нормативном акте школы, но не может противоречить федеральным требованиям", – пояснил он.

По словам министра, согласно правилам, уроки не могут начинаться раньше 08:00 и завершатся позже 19:00 при второй смене.

С соответствующей инициативой ранее выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он пояснил, что перенос начала занятий может повысить безопасность детей, которым приходится добираться до школы в темное время суток.

Гриб предложил начинать уроки в 09:00 в период после осенних каникул до весенних, охватив таким образом две четверти учебного года. Особое внимание, по словам общественника, следует уделить младшеклассникам.

Эксперт прокомментировала инициативу о переносе времени начала уроков в школах России

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