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16 октября, 15:21

Происшествия

Челябинца отправили на 8 лет в колонию за убийство знакомого мечом

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд приговорил 61-летнего жителя Челябинска к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима за убийство знакомого мечом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Инцидент произошел в феврале в доме в поселке Локомотив-2. Осужденный и его 29-летний знакомый распивали спиртное, между ними вспыхнула ссора. Тогда мужчина взял боевой меч, который хранился в доме, и нанес знакомому удар в шею. Пострадавший скончался на месте через несколько минут от массивной кровопотери.

Действия подсудимого квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу. В суде пенсионер вину не признал. Он утверждал, что ранение было случайным, однако эту версию опровергли доказательства, представленные государственным обвинителем.

Ранее в Брянской области супруги убили женщину и спрятали тело в сундук. Между парой и их знакомой возник конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры супруги минимум шесть раз ударили потерпевшую по голове и четырежды – в живот.

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