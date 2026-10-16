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16 октября, 14:34

Происшествия

В Брянской области супруги убили женщину и спрятали тело в сундук

Фото: sledcom.ru

В Брянской области раскрыли убийство женщины, тело которой убийцы спрятали в сундуке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 8 на 9 февраля 2026 года в доме на улице Первомайской в селе Брасово. Мужчина 1999 года рождения и его супруга 1983 года рождения выпивали спиртные напитки вместе со своей знакомой. В какой-то момент между ними начался конфликт. В ходе ссоры супруги минимум шесть раз ударили потерпевшую по голове, а также четырежды – в живот. Женщина скончалась на месте.

Тело погибшей фигуранты спрятали в сундук, после чего уехали в другие регионы России. На момент совершения преступления супруги проживали в Брасовском районе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Сейчас оба подозреваемых под стражей, меру пресечения суд избрал по ходатайству следователя. Супругам уже предъявили обвинения. Расследование продолжается.

Ранее в Курской области мужчина ударил ножом сожительницу и свою 6-летнюю дочь. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь. Мужчину задержали. Фигуранта подозревают в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Следователи осмотрели место происшествия. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

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