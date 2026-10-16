Житель Курской области ударил ножом сожительницу и свою 6-летнюю дочь

Фото: MAX/"Курский Следком"

В Курской области мужчина нанес удары ножом сожительнице и своей 6-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону в MAX.

Установлено, что вечером 15 октября в поселке Озерском Пристенского района между местным жителем и его сожительницей возник конфликт. В ходе него он ранил ее и дочь.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Мужчину задержали. Фигуранта подозревают в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего.

Следователи осмотрели место происшествия. Были изъяты предметы, имеющие значение для расследования, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Следствие будет просить суд арестовать подозреваемого.

Ранее в Красноярском крае суд вынес приговор бывшему работнику автобазы, который заживо сжег своего коллегу. Сотрудники автобазы отмечали День автомобилиста, и между ними вспыхнула ссора.

На следующий день один из мужчин решил расправиться с оппонентом, избив коллегу на территории предприятия, связав ему руки проволокой и затолкав в багажник машины. Затем он вывез пострадавшего к реке Кан, где снова побил его. После этого мужчина обложил еще живого человека автомобильными покрышками, облил дизельным топливом и поджег.