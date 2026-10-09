Пьяный москвич несколько раз ударил ножом свою бабушку на Голубинской улице

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В Москве 24-летний молодой человек несколько раз ударил свою 69-летнюю бабушку кухонным ножом. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел в жилом доме на Голубинской улице. Сигнал о ножевом ранении поступил росгвардейцам, когда те находились на маршруте патрулирования. Прибыв на место, они задержали подозреваемого.

Как выяснилось, во время бытовой ссоры злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою родственницу ножом. Потерпевшая получила проникающее ранение грудной клетки и колото-резаную рану плеча, ее госпитализировали. Молодого человека доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в подмосковном Одинцове задержали местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на другого человека. Предварительно, мужчины поссорились в квартире на Можайском шоссе. В ходе конфликта один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение, пострадавшего доставили в больницу.