09 октября, 14:52Происшествия
Пьяный москвич несколько раз ударил ножом свою бабушку на Голубинской улице
Фото: depositphotos/stevanovicigor
В Москве 24-летний молодой человек несколько раз ударил свою 69-летнюю бабушку кухонным ножом. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.
По данным ведомства, инцидент произошел в жилом доме на Голубинской улице. Сигнал о ножевом ранении поступил росгвардейцам, когда те находились на маршруте патрулирования. Прибыв на место, они задержали подозреваемого.
Как выяснилось, во время бытовой ссоры злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою родственницу ножом. Потерпевшая получила проникающее ранение грудной клетки и колото-резаную рану плеча, ее госпитализировали. Молодого человека доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее в подмосковном Одинцове задержали местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на другого человека. Предварительно, мужчины поссорились в квартире на Можайском шоссе. В ходе конфликта один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение, пострадавшего доставили в больницу.
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