Защита задержанного рэпера Navai рассказала, что он находится в СИЗО

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Российский рэпер Навай Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, после задержания находится в СИЗО города Тараза. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Рена Керимова.

До этого музыкант находился в изоляторе временного содержания. Керимова отметила, что апелляционную жалобу на решение суда защита пока не подавала. Размер залога также неизвестен.

Кроме того, она выразила мнение, что ее подзащитный "этого точно не заслуживает".

Navai был задержан в Казахстане 14 октября, когда он пересекал границу из Киргизии. По данным СМИ, в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Сам исполнитель уже признался, что купил наркотики в Бишкеке.

По данному факту было начато расследование по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Суд заключил рэпера под стражу на 2 месяца. Керимова заявила, что защита обжалует арест, чтобы исполнителя выпустили под залог.

Рэперу может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.

Генеральное консульство России в Алма-Ате обратилось с нотой в министерство иностранных дел Казахстана в связи с арестом Navai. Запрос направлен, чтобы получить официальную реакцию казахстанской стороны. Генконсульство также следит за развитием ситуации.