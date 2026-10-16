Курс о взаимоотношениях поколений стартует в центрах московского долголетия 20 октября

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С 20 октября в центрах московского долголетия начнут проводить обновленную программу "Диалог поколений как ресурс позитивного долголетия. Клубные встречи для "серебряного" возраста". Курс подготовили совместно с Московским институтом психоанализа, сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

Программа поможет москвичам старшего возраста лучше понимать детей, внуков и правнуков, находить общий язык и разрешать семейные разногласия. Участники освоят приемы конструктивного общения, научатся управлять эмоциями, выражать чувства и слушать собеседника. Еще одна задача курса – помочь старшему поколению делиться жизненным опытом и семейными традициями, сохраняя уважение к взглядам младших родственников.

Обучение продлится два месяца и будет включать 15 занятий, объединенных в три тематических блока. Каждый из них состоит из лекции и четырех интерактивных клубных встреч. Занятия организуют в 80 центрах московского долголетия. Участники смогут выбрать один из двух графиков: посещать встречи по вторникам и четвергам или по средам и пятницам.

Работать с группами будут тренеры-психологи, получившие наиболее высокие оценки по итогам предыдущего запуска программы. В каждом центре также назначат специалиста, который поможет создать комфортную и доверительную обстановку. Помимо лекций, курс предусматривает практические упражнения для повседневного общения.

Посещать все встречи необязательно: пропуск отдельных занятий не повлияет на общий результат. Темы можно осваивать независимо друг от друга, поэтому участники смогут выбирать встречи, которые отвечают их интересам и потребностям.

Для закрепления навыков слушателям выдадут рабочие тетради, подготовленные экспертами Московского института психоанализа. В них собраны психологические техники, дыхательные упражнения, игры и тренажеры. Расписание и условия записи доступны на странице проекта "Диалог поколений".

Первая версия программы под названием "Диалог поколений: услышать друг друга" стартовала в 2025 году. Инициатором проекта выступил научный руководитель Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Александр Асмолов.

Методологию разработала команда экспертов института под руководством Галины Солдатовой – заведующей кафедрой социальной психологии, доктора психологических наук и академика Российской академии образования.

В предыдущем запуске приняли участие более 5 тысяч москвичей старшего возраста, а занятия проводили свыше 80 тренеров-психологов.

Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак отметил, что сохранение активной роли в жизни семьи важно для старшего поколения. При этом технологические изменения и различия в привычках могут затруднять взаимопонимание между родственниками разных возрастов.

По словам Асмолова, желание передавать младшим свой опыт связано с потребностью человека ощущать собственную значимость и видеть продолжение семейной и культурной истории. Открытый диалог, подчеркнул он, помогает укреплять связи между поколениями и формировать взаимное уважение.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 по 31 октября стартовал осенний марафон для участников проекта "Московское долголетие". Программа включает занятия по здоровью и питанию, встречи со специалистами по стилю и уходу за собой, прогулки по столице и интеллектуальные игры.

Также запланированы кулинарные мастер-классы, занятия со стилистами и визажистами, встречи с психологами и специалистами по уходу за кожей.