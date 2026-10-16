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Американский президент Дональд Трамп назвал Крым самым красивым участком суши и самой ценной частью региона, от которого отказалась Украина. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Newsmax.

"Крым – это, безусловно, самая ценная часть (тогдашней. – Прим. ред.) Украины. Понимаете, о чем я говорю? С четырех сторон омываемый океаном самый красивый уголок земли. Я застройщик. Я разбираюсь в хороших земельных участках. Они отдали Крым", – сказал глава Белого дома.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в 2014 году украинцы просто отдали Крым россиянам. По его словам, за полуостров никто не стал сражаться.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие первые лица страны часто говорят о том, что Крым является украинской территорией. Однако в 2014 году со стороны Украины не было произведено "ни одного выстрела" в районе полуострова.