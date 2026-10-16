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16 октября, 14:20

Технологии

В России разрешат патентовать внешний вид игровых персонажей с января 2027 года

Фото: depositphotos/YGphoto

С января 2027 года в России можно будет патентовать внешний вид персонажей видеоигр, их одежду и другие виртуальные объекты. Об этом заявил глава Роспатента Юрий Зубов на пленарной сессии международной научно-практической конференции "Эра IP".

По словам Зубова, новые правила позволят защищать интеллектуальные права на скины в играх, одежду для виртуальной реальности и гиперграфические пользовательские интерфейсы. Это, как отметил глава ведомства, упростит коммерческое использование таких объектов и позволит надежнее получать от них прибыль.

Зубов уточнил, что соответствующий закон вступит в силу в январе следующего года.

Ранее Институт развития интернета сообщил, что релиз игры "Кындыкан" о девочке и ее растущем магическом олене запланирован на ПК в третьем квартале 2027 года. Главная героиня вместе со спутником Гиркэ путешествует по Северу, олень постепенно превращается из хрупкого олененка в могучего духа, а героям предстоит противостоять скверне, которая расползается по земле и забирает свет.

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