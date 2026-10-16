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16 октября, 14:34

Транспорт

Большинство курьеров в Москве заранее сдали тест на знание ПДД и получили зачет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство активных курьеров столицы прошли тест на знание правил дорожного движения (ПДД) в системе КИС "АРТ" еще в добровольный период – с 30 сентября по 14 октября – и получили зачет на год вперед. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, результаты проверки сразу отображаются в личных кабинетах курьера и компании-партнера, а успешная сдача действует в течение года. Тех курьеров, которые не прошли обязательную проверку знаний, временно перевели в статус "Неактивный". Их не допускают к сменам.

Всего в столице работают около 135 тысяч курьеров. В департаменте отметили, что пройти тестирование они могут в любой момент: доступ к заказам возвращается сразу после правильных ответов на вопросы.

С 15 октября в Москве ввели обязательное тестирование для курьеров. Цель нововведения – сделать доставку безопаснее. Проверка охватывает скоростной режим, передвижение на велосипеде и других средствах индивидуальной мобильности, обязательное спешивание на пешеходных переходах. Чтобы сдать тест, нужно верно ответить не менее чем на 80% вопросов.

До 15% курьеров Москвы могут отстранить от работы из-за теста на знание ПДД

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