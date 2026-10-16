В Шатуре спасатели вытащили младенца из заблокированной машины

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели вызволили из заблокированного автомобиля шестимесячного ребенка в подмосковной Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел возле одного из магазинов. Женщина вышла из машины вместе со старшими детьми, когда неожиданно сработала сигнализация и двери заблокировались. Открыть автомобиль самостоятельно многодетная мать не смогла и вызвала спасателей.

Прибывшие на место специалисты успокоили женщину, а затем в присутствии полиции с помощью спецоборудования опустили стекло и разблокировали двери. Малыша вытащили и отдали матери, вся операция заняла менее трех минут. Медпомощь никому не понадобилась.

В Мособлпожспасе напомнили родителям, что нельзя оставлять детей в автомобиле одних даже на минуту, ключи всегда должны быть при себе, а в салоне не остаться предметов, которыми ребенок может пораниться. Если двери захлопнулись, а ребенок остался в машине, необходимо сразу звонить по номеру 112.

Ранее упавшего в Москву-реку мужчину спасли в районе Саввинской набережной. Его заметили в воде в 20 метрах от берега. Спасатели достали пострадавшего на борт катера, доставили на станцию и оказали ему первую помощь. Позднее мужчину госпитализировали.