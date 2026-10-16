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16 октября, 12:35

Транспорт

Стоимость обновленного Aurus Senat начинается от 48,5 млн рублей

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Стоимость обновленного автомобиля Aurus Senat начинается от 48,5 миллиона рублей. Об этом в рамках спецпоказа авто сообщил коммерческий директор Aurus Артем Юсупов.

Он уточнил, что это условно базовая цена.

Ранее Tesla представила электрический спорткар Roadster. Машину оснастили системой сопел, которая выбрасывает сжатый газ и помогает управлять ее положением во время прыжков.

Во время демонстраций спорткар переворачивался в воздухе, перепрыгивал через препятствие, совершал полный оборот и приземлялся на колеса. Также показали запись разгона до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды.

Однако "летающий" суперкар вряд ли появится в России, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он пояснил, что разработка нужна основателю компании Илону Маску прежде всего для демонстрации технологий и привлечения дополнительных инвестиций.

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