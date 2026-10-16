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16 октября, 12:41

Происшествия

Два человека погибли после атаки украинского беспилотника на автомобиль в ЛНР

Фото: MAX/"портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов"

В Луганской Народной Республике два человека погибли после удара украинского беспилотника по автомобилю "Газель". Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.

По его словам, БПЛА атаковал автомобиль рядом с селом Смоляниново в Новоайдарском муниципальном округе. Жертвами стали двое мужчин.

Кроме того, в Красном Луче был атакован многоэтажный жилой дом. Пострадали кровля и подъезд.

"В результате обрушения на 4-м этаже оказалась заблокирована женщина. Благодаря слаженным действиям спасателей МЧС России ее оперативно достали из-под завалов", – отметил глава ЛНР.

Медицинская помощь ей не понадобилась. Жителей дома эвакуировали, к ликвидации последствий подключили все необходимые службы и местные власти.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами над территорией республики ликвидировали свыше 50 воздушных целей. Атаке подверглись транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура в Лисичанске и Троицком муниципальном округе.

В Следственном комитете России по ЛНР фиксируют преступления украинских военных, заключил Пасечник.

Ранее два человека пострадали в результате атаки украинских военнослужащих на четыре муниципалитета Белгородской области. Разрушения зафиксированы в четырех округах – Шебекинском, Краснояружском, Валуйском и Белгородском.

В Шебекине при атаке беспилотника на коммерческий объект женщина получила осколочные ранения головы, а в районе села Графовка Шебекинского округа дрон повредил легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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