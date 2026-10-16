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16 октября, 12:09

Шоу-бизнес

Любовь Успенская поддержала дочь из-за слухов о расставании с возлюбленным

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Любовь Успенская поддержала дочь Татьяну Плаксину на фоне слухов о расставании последней с искусствоведом Артемом Москвиным. Соответствующий пост исполнительница опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Успенская заверила Плаксину, что всегда готова прийти на помощь и поддержать в трудный момент. В качестве иллюстрации к своим словам певица выложила видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике певица помогает дочери, которая пытается вскарабкаться по большому камню.

"Доченька моя! Я никогда не дам тебе упасть. Всегда тебя спасу! Я твой ангел-хранитель", – подписала видеозапись Успенская.

О романе Плаксиной и Москвина стало известно, когда они вместе посетили премию Fashion Summer Awards. Пара сошлась благодаря общему интересу к искусству.

Спустя время появились слухи о том, что молодые люди расстались. Плаксина также выложила в Сети фотографии с другим мужчиной. Им оказался визажист Алим Сакалов.

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