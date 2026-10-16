Самка страуса Галина Николаевна умерла в зоопарке Челябинска

Фото: MAX/"Челябинский зоопарк"

В Челябинском зоопарке умерла самка страуса по имени Галина Николаевна, которая жила там с 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба зверинца.

"Она ушла на фоне непродолжительной болезни", – говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили: в последнее время птица постоянно прихрамывала. Причиной были воспалительное заболевание сустава и новообразования. Галину лечили поддерживающими препаратами, однако незадолго до смерти ее состояние заметно ухудшилось.

Предположительно, смерть наступила из-за полиорганной недостаточности, развившейся на фоне прогрессирующей болезни, уточнили в учреждении.

Галину описывают как забавную птицу, которая много бегала, несмотря на больную ногу.

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