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16 октября, 12:03

Регионы

Самка страуса Галина Николаевна умерла в зоопарке Челябинска

Фото: MAX/"Челябинский зоопарк"

В Челябинском зоопарке умерла самка страуса по имени Галина Николаевна, которая жила там с 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба зверинца.

"Она ушла на фоне непродолжительной болезни", – говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили: в последнее время птица постоянно прихрамывала. Причиной были воспалительное заболевание сустава и новообразования. Галину лечили поддерживающими препаратами, однако незадолго до смерти ее состояние заметно ухудшилось.

Предположительно, смерть наступила из-за полиорганной недостаточности, развившейся на фоне прогрессирующей болезни, уточнили в учреждении.

Галину описывают как забавную птицу, которая много бегала, несмотря на больную ногу.

Ранее в зоопарке Екатеринбурга скончался 19-летний африканский лев Эрни. Сотрудники зоопарка назвали смерть животного большой утратой. Они отметили, что льва можно считать долгожителем, так как в неволе представители этого вида обычно живут 14–16 лет.

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